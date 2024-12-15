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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 01:29 Güncelleme: 15.12.2024 - 01:29
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda, A.Y. ve E.Ç. gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramada 10,7 gram uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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