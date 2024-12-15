Kayseri'de trafikte makas atan sürücüye 12 bin 878 lira ceza kesildi
Kayseri'de trafikte makas atan sürücüye 12 bin 878 lira ceza uygulandı.
Kayseri'de trafikte makas atan sürücüye 12 bin 878 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyada yer alan "Trafikte makas atarak diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı" paylaşımı üzerine çalışma başlattı.
Polis ekipleri, kent merkezinde makas atan otomobil ve sürücüsünü tespit etti.
Ekipler, sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 12 bin 878 lira ceza kesti.
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