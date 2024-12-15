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        Kayseri'de trafikte makas atan sürücüye 12 bin 878 lira ceza kesildi

        Kayseri'de trafikte makas atan sürücüye 12 bin 878 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 11:03 Güncelleme: 15.12.2024 - 11:03
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        Kayseri'de trafikte makas atan sürücüye 12 bin 878 lira ceza kesildi
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        Kayseri'de trafikte makas atan sürücüye 12 bin 878 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyada yer alan "Trafikte makas atarak diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı" paylaşımı üzerine çalışma başlattı.

        Polis ekipleri, kent merkezinde makas atan otomobil ve sürücüsünü tespit etti.

        Ekipler, sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 12 bin 878 lira ceza kesti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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