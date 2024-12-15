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        Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Kayseri'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 20:46 Güncelleme: 15.12.2024 - 20:46
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        Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Kayseri'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser satışı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 52 sikke, yüzük, ok ucu, heykel, bıçak ve tabak ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan İ.K, D.B. ve H.T'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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