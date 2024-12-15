Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Olayla ilgili gözaltına alınan İ.K, D.B. ve H.T'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 52 sikke, yüzük, ok ucu, heykel, bıçak ve tabak ele geçirildi.

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