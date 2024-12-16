Yükümlüler, yer aldıkları "mehter takımı" ile sosyalleşiyor

RAMAZAN KAYA - Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki 26 yükümlü, oluşturulan mehter takımıyla konser veriyor.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı himayesinde, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün hibe desteğiyle hayata geçirilen "Ruhun Sesi Mehter ile Yeniden Diriliş Projesi" kapsamında 2 ay önce oluşturulan mehter takımında, müziğe ve enstrümanlara yatkın, mesleği amatör olarak yapan gönüllü 26 yükümlü yer alıyor.

Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Himaye Madde Bağımlıları ve Aileyi Koruma Derneği işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında, yükümlülerin önce enstrümanları alınarak kıyafetleri dikildi. Hafta içi eğitmen eşliğinde derslerine devam eden ve kısa sürede "Ceddin Deden", "Hücum Marşı" ve "Türkiyem"in de aralarında bulunduğu 8 eseri çalıp seslendirmeyi öğrenen gönüllüler, ilk olarak 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde sahne aldı.

Dinleyenlerin beğenisini ve takdirini kazanan yükümlüler, grubu devam ettirip denetimli serbestlik sürecinde elde ettikleri kazanımlarla aynı zamanda gelir elde etmeyi hedefliyor. - "Bu bireylerin toplumda dışlanmasına engel olmak istiyoruz" Himaye Madde Bağımlıları ve Aileyi Koruma Derneği Genel Başkanı Hülya Turhan, AA muhabirine, 6 ay sürecek projeyi Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüklerini söyledi.

Kayseri Valiliğinin de desteklediği projenin 2 yıllık bir çalışmanın sonucu olduğunu ifade eden Turhan, projenin isminin, insanların yeniden hayat bulması amacıyla konulduğunu anlattı. Sosyolog olarak suça sürüklenen kişilerle ilgili araştırma da yaptığını belirten Turhan, "Milli ve manevi değerleri olmayan insanlar biraz daha fazla suça meyilli oluyor. Bu bireylerin toplumda dışlanmasına engel olmak istiyoruz. Aslında onlar iyi insanlar, amacımız bu iyiliği ve güzelliği göstermek. İnsanlara fırsatlar verildiği takdirde neler yapabileceklerini, nasıl güzel işler çıkartabileceklerini göstermek istiyoruz. Bunu da çok kısa bir sürede başaracağımıza inanıyorum." diye konuştu.

- "Gözlerinin içindeki gülümsemeyi görüyoruz" Yükümlülerin nota bilgisi olmadan kısa sürede 8 eseri çalmayı öğrendiğini dile getiren Turhan, şunları kaydetti: "Nota da öğrenmeye başladılar. Çok güzel birliktelik oluştu. Kendi aralarındaki diyalogları çok güzel. Önceden karamsar olan yüzlerin yerini, şakalaşan ve gülümseyen yüzler aldı. Provalarını Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bahçesinde yapıyorlar. Geri dönüşü çok güzel oluyor. Onlarla ilgili analiz de yapıyoruz. Önceden karamsar, yüzleri gülmeyen insanların gözlerinin içindeki gülümsemeyi görüyoruz. Bu bizim için daha bir güzel."