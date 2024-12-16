Kayseri'de iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Mimarsinan OSB 17. Cadde'de PVC kapı sistemleri üreten bir fabrikada Abdurrahman K. (36), tamirini yaptığı kırım makinesine sıkıştı.

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