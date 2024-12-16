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        Kayseri'de iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti

        Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) tamir etmek istediği makineye sıkışan işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 13:01 Güncelleme: 16.12.2024 - 13:18
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        Kayseri'de iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti
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        Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) tamir etmek istediği makineye sıkışan işçi yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Mimarsinan OSB 17. Cadde'de PVC kapı sistemleri üreten bir fabrikada Abdurrahman K. (36), tamirini yaptığı kırım makinesine sıkıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Abdurrahman K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenaze, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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