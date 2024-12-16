Erciyes Kayak Merkezi, hafta sonunda 70 bin ziyaretçi ağırladı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'i, hafta sonunda 70 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kış turizm merkezi Erciyes, yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor.

Kayak sezonunun 3 hafta önce açıldığı Erciyes, hafta sonu 70 bin ziyaretçiyi ağırladı.