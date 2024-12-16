Kayseri'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Kayseri ve ilçelerinde karla mücadele çalışmaları kapsamında 122 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler günün ilk saatlerinde kent genelinde etkisini gösteren karla mücadele kapsamında merkez ve ilçelerde toplam140 personel ve 50 araçla 7 bin 784 kilometrelik yol ağında çalışmalarına başladı.