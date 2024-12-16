Kayseri'de karla mücadele çalışmaları sürüyor
Kayseri ve ilçelerinde karla mücadele çalışmaları kapsamında 122 mahalle yolu ulaşıma açıldı.
Kayseri ve ilçelerinde karla mücadele çalışmaları kapsamında 122 mahalle yolu ulaşıma açıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler günün ilk saatlerinde kent genelinde etkisini gösteren karla mücadele kapsamında merkez ve ilçelerde toplam140 personel ve 50 araçla 7 bin 784 kilometrelik yol ağında çalışmalarına başladı.
Kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda yol açma çalışmalarına devam eden ekipler, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla Bünyan ilçesinde 12, Develi'de 3, Özvatan'da 3, Pınarbaşı'da 45, Sarıoğlan'da 5, Sarız'da 20, Tomarza'da 25 ve Yahyalı ilçesinde 9 olmak üzere 976 kilometrelik yol ağında toplam 122 mahalle yolu ulaşıma açıldı.
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