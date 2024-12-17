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        Kocasinan'da 2024 yılında 87 binden fazla fidan toprakla buluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 13:28 Güncelleme: 17.12.2024 - 13:35
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        Kocasinan'da 2024 yılında 87 binden fazla fidan toprakla buluştu
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        KAYSERİ(AA- Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2024 yılında 87 binden fazla fidanı toprakla buluşturduklarını, 10 yılda ise 965 bin fidan diktiklerini bildirdi.

        Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, "Kocasinan'da herkesin dikili bir ağacı olsun" parolasıyla ağaçlandırma çalışması yaptıklarını, bu sayede Kocasinan nüfusunun iki katından fazla fidan dikildiğini belirtti.

        İklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan olumsuzluklara karşı hedeflenen 5 milyon metrekare yeşil alan ile yeni bir rekor kıracaklarını aktaran Çolakbayrakdar, alt yapısını güçlendirdikleri belediye fidanlığında 420 binden fazla ağaç ve fidanın toprakla buluşmaya hazır halde olduğunu ifade etti.

        Ağaçlandırma faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "İlçemize 2015'te 40 bin metrekare, 2016'da 88 bin metrekare, 2017'de 250 bin metrekare, 2018'de 425 bin metrekare, 2019-2020-2021 yıllarında ise 200 bin metrekare, 2022'de 345 bin 500 metrekare, 2023'te 232 bin 500 metrekare yeşil alan kazandırdık. 10 yılda 965 bin fidan ve ağaç diktik. Yaptığımız yatırımlar hem bugünümüze hem de geleceğimize yöneliktir."

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