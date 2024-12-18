Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de uyuşturucu kullanan sanığa 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası

        Kayseri'de uyuşturucu kullanmaktan yargılanan kadın 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 13:22 Güncelleme: 18.12.2024 - 13:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de uyuşturucu kullanan sanığa 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de uyuşturucu kullanmaktan yargılanan kadın 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, başka suçtan tutuklu sanık İ.G. ve avukatı hazır bulundu.

        Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık ise esasa ilişkin savunmasında, uyuşturucu kullanmaya küçük yaşta babasının vefatı ile başladığını öne sürdü.

        Son olarak 2,5 yıl önce uyuşturucu kullandığını iddia eden İ.G, "3 yaşında kızım var. Bundan sonra hayatımı ona adamak istiyorum. Bir daha böyle bir suçla karşınıza çıkmayacağıma söz veriyorum. Pişmanım, beraatimi istiyorum." dedi.

        Mahkeme heyeti, sanık İ.G'ye "uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma" suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Müsilaj Marmara'da!
        Müsilaj Marmara'da!
        Beşiktaş'ta sinirler gerildi
        Beşiktaş'ta sinirler gerildi
        "Kırmızı Kitap"ta sona doğru!
        "Kırmızı Kitap"ta sona doğru!
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        Uzayda mahsur kalan astronotların eve dönüşü yine ertelendi
        Uzayda mahsur kalan astronotların eve dönüşü yine ertelendi
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        Cimbom büyük oynuyor!
        Cimbom büyük oynuyor!
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Gürcistan sınırında tipi! İlçede okullar tatil edildi!
        Gürcistan sınırında tipi! İlçede okullar tatil edildi!
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        4 katlı evini 'yaşam müzesi'ne dönüştürdü
        4 katlı evini 'yaşam müzesi'ne dönüştürdü
        Ev yangınında karı-koca öldü!
        Ev yangınında karı-koca öldü!
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Kanada'da 'vergi tatili' başladı
        Kanada'da 'vergi tatili' başladı
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        Konut satışında yükseliş sürüyor

        Benzer Haberler

        Kocasinan Belediyesi "Sosyal Market" ile 4 bin 163 aileye ulaştı
        Kocasinan Belediyesi "Sosyal Market" ile 4 bin 163 aileye ulaştı
        Büyükkılıç'tan Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 105. yıl dönümüne ilişkin me...
        Büyükkılıç'tan Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 105. yıl dönümüne ilişkin me...
        Kayseri'de jandarma 260 öğrenciye trafik eğitimi verdi
        Kayseri'de jandarma 260 öğrenciye trafik eğitimi verdi
        Kayseri'de internet bankacılığı dolandırıcılığı: 2 tutuklama
        Kayseri'de internet bankacılığı dolandırıcılığı: 2 tutuklama
        Kayseri'de FETÖ üyesi zanlı yakalandı
        Kayseri'de FETÖ üyesi zanlı yakalandı
        Kayseri'de başkasının adına 300 bin lira kredi çeken 2 zanlı tutuklandı
        Kayseri'de başkasının adına 300 bin lira kredi çeken 2 zanlı tutuklandı