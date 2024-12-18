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        Kayseri'de Ülkü Ocakları üyeleri Sarıkamış şehitleri için yürüdü

        Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı tarafından Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 17:11 Güncelleme: 18.12.2024 - 19:57
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        Kayseri'de Ülkü Ocakları üyeleri Sarıkamış şehitleri için yürüdü
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        Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı tarafından Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

        Ülkü Ocakları İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Üniversitesinde toplanan grup, Kayseri Garnizon Şehitliği'ne yürüdü.

        Türk bayrağı taşıyan gruptakiler "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganı attı.

        Yürüyüş sonunda açıklamada bulunan Ülkü Ocakları İl Başkanı Halit Yağmur, programı Sarıkamış ve tüm şehitleri anmak için düzenlediklerini belirtti.

        Türk milletinin her bir ferdinin, şehitlerin aziz hatırasını yaşattığı sürece bu milletin asla yenilmeyeceğini aktaran Yağmur, şunları kaydetti:

        "Bugün burada, Türk milletinin vatan sevgisini, inancını ve fedakarlığını tarihe altın harflerle yazdıran Sarıkamış şehitlerimizi ve bu vatan için canını feda eden tüm aziz şehitlerimizi anmak için toplandık. Onların gösterdiği fedakarlık, sadece tarihin sayfalarına değil, kalplerimize de kazınmıştır. 110 yıl önce, 22 Aralık 1914'te başlayan Sarıkamış Harekatı'nda binlerce kahraman Mehmetçik karla kaplı topraklarda şehadete yürüdü. O gün bu vatan evlatları, yalnızca düşmana karşı değil, tabiatın amansız şartlarına karşı da mücadele etti. Ancak gözleri arkada kalmadı, çünkü onlar biliyordu ki vatan için verilen her can, bu milletin bekasını ilelebet sürdürecekti. Bugün burada yürürken Sarıkamış şehitlerimizin ve bu toprakları bize vatan kılmak için can veren tüm kahramanlarımızın izinden gidiyoruz. Onların, uğruna canlarını feda ettiği bu kutsal vatanı ilelebet koruma sözümüzü bir kez daha yineliyoruz."

        Yürüyüşe MHP İl 2. Başkanı Bilgehan Hatip, MHP Melikgazi İlçe Başkanı Murat Titizbaş, MHP Kocasinan İlçe Başkanı Behsat Önder, MHP Talas İlçe Başkanı Kayhan Saraç ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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