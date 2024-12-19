Kayseri'de düzenlenen "şok uygulamada" aranan 16 şüpheli yakalandı
Kayseri'de polisin düzenlediği "şok uygulamada" aranan 16 zanlı yakalandı.
Kayseri'de polisin düzenlediği "şok uygulamada" aranan 16 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik uygulama yaptı.
Toplam 47 ekipte 125 personelin katıldığı uygulamada 1048 araç ve 4 bin 512 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli yakalandı.
Uygulamada, çekme belgeli 2 otomobil otoparka çekildi, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 10 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.
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