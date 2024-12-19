Kayseri'de düzenlenen "şok uygulamada" aranan 16 şüpheli yakalandı

Toplam 47 ekipte 125 personelin katıldığı uygulamada 1048 araç ve 4 bin 512 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli yakalandı.

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