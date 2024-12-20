Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayserili hayırsever iş insanından üniversite hastanesine 30 milyon liralık cihaz desteği

        Kayserili iş insanı Abidin Özkaya, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nin ihtiyacı olan iki cihaz ve tadilat işlemleri için 30 milyon liralık destekte bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 17:21 Güncelleme: 20.12.2024 - 17:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayserili hayırsever iş insanından üniversite hastanesine 30 milyon liralık cihaz desteği
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayserili iş insanı Abidin Özkaya, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nin ihtiyacı olan iki cihaz ve tadilat işlemleri için 30 milyon liralık destekte bulundu.

        Anjiyografi ve Ultrasonografi cihazların açılışı için fakülte binasında yapılan törene, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, hayırsever Özkaya ailesi, ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar, doktorlar ve hastane çalışanları katıldı.

        Çiçek, burada yaptığı konuşmada, göreve geldikten sonra Abidin Özkaya ile çok sık görüştüklerini, bunun da Özkaya ailesinin hayır işlerinin yoğun olmasından kaynaklandığı söyledi.

        Büyükkılıç ise Abidin Özkaya ve ailesinin herhangi bir kamu kurumundan gelen destek taleplerini hiçbir zaman geri çevirmediklerini belirtti.

        Rektör Altun da fakültedeki neredeyse her birimde Özkaya ailesinin bir hayrı bulunduğunu ifade etti.

        Başhekim Kafadar ise yeni cihazlar ile daha iyi hizmet sunmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

        Törene katılanlar konuşmaların ardından Özkaya ailesi tarafından alınan anjiyografi ve ultrasonografi cihazını inceledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sıla bebek iddianamesinden kan donduran detaylar
        Sıla bebek iddianamesinden kan donduran detaylar
        Yağış geliyor! Pazar günü sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor
        Yağış geliyor! Pazar günü sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor
        Suriyelilerin dönüşü ekonomiyi ne kadar etkiler?
        Suriyelilerin dönüşü ekonomiyi ne kadar etkiler?
        Hakan Turan'ın öldürülmesi davası: "45 bin lira aldık"
        Hakan Turan'ın öldürülmesi davası: "45 bin lira aldık"
        Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu!
        Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu!
        "15 Ocak'tan sonra kar bekleniyor"
        "15 Ocak'tan sonra kar bekleniyor"
        Polisten ünlü mimara silahlı saldırı!
        Polisten ünlü mimara silahlı saldırı!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Doğru söze ne denir?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Doğru söze ne denir?
        Erkek hali yüreğine indi
        Erkek hali yüreğine indi
        Denizin dibindeki kaçak yapı "pes artık" dedirtti!
        Denizin dibindeki kaçak yapı "pes artık" dedirtti!
        Çernobil'de bugün hayat nasıl?
        Çernobil'de bugün hayat nasıl?
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Enflasyondan beter
        Enflasyondan beter
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de büyükbaş hayvan dolandırıcılığı iddiasıyla 4 zanlı yakalandı
        Kayseri'de büyükbaş hayvan dolandırıcılığı iddiasıyla 4 zanlı yakalandı
        Kayseri'de büyükbaş dolandırıcılığına 4 gözaltı
        Kayseri'de büyükbaş dolandırıcılığına 4 gözaltı
        Kök hücre gen tedavisini bulup uygulayan Prof. Dr. Arjan Lankester'den KANK...
        Kök hücre gen tedavisini bulup uygulayan Prof. Dr. Arjan Lankester'den KANK...
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa
        Kocasinan'ın taş ocağı, 920 bin ton mıcır üretimiyle tasarruf sağladı
        Kocasinan'ın taş ocağı, 920 bin ton mıcır üretimiyle tasarruf sağladı
        Atatürk'e hakaret iddiasına 1 yıl 10 ay hapis
        Atatürk'e hakaret iddiasına 1 yıl 10 ay hapis