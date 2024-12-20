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        Kayseri'de çıkan yangında cami kullanılamaz hale geldi

        Kayseri'nin Felahiye ilçesinde çıkan yangında bir cami kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 18:24 Güncelleme: 20.12.2024 - 18:29
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        Kayseri'de çıkan yangında cami kullanılamaz hale geldi
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        Kayseri'nin Felahiye ilçesinde çıkan yangında bir cami kullanılamaz hale geldi.

        Karaşeyh Mahallesi'ndeki caminin çatısında henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesinin ardından söndürülen yangında cami kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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