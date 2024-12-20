Kayserispor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile 22 Aralık Pazar günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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