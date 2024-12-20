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        Kayserispor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

        Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile 22 Aralık Pazar günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 20:25 Güncelleme: 20.12.2024 - 20:33
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        Kayserispor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
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        Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile 22 Aralık Pazar günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.

        ​​​​​​​Kayserispor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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