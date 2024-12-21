Erciyes'te yılbaşı tatili "dolu" geçecek

HAKAN CAN ŞAHİN - Yılbaşı tatili için Erciyes Kayak Merkezi'ni tercih eden yerli ve yabancı turistler, buradaki otellerde doluluğu yüzde 100'e yaklaştırdı.

Güvenli kayak merkezi sertifikasına sahip, kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Erciyes Kayak Merkezi, Tekir, Hacılar, Hisarcık ve Develi kapılarındaki tesisleri, 112 kilometre uzunluğunda pistleri ve 25 kilometrelik teleferik hattıyla misafirlerine kayak yapma imkanı sunuyor.

Aydınlatılmış 5,6 kilometrelik pistte gece kayağı da yapılabilen merkez, pistlerin genişletilmesi, yeni bağlantı pistlerin açılması ve mekanik tesislerin elden geçirilmesi gibi çalışmaların tamamlanmasıyla yeni sezonda misafirlerini ağırlamaya başladı. Konaklama imkanı ve yüksekliği dolayısıyla kayakseverlerin yanı sıra dağcıların da uğrak noktası olan 3 bin 917 rakımlı Erciyes'e her yıl binlerce kişi zirve tırmanışı gerçekleştiriyor.

- "Yeni sezona bomba gibi girdik" Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, AA muhabirine, bu kış kar erken yağdığı için sezonu 30 Kasım'da açtıklarını söyledi. Pistteki ezilmiş kar kalınlığının 85 santimetreye ulaştığını belirten Elcuman, şunları kaydetti: "Son 20 yılda, ilk kez aralık ayından önce sezonu açmış olduk. İyi ki de açmışız, yeni sezona bomba gibi girdik. İlk hafta 30 binin üzerinde ziyaretçimiz vardı, ikinci hafta 51 bin civarlarında ziyaretçimiz oldu. Özel günlerde tatil bölgelerimiz genelde müşterilerle pik yapar. Erciyes'te de öğle oldu. Sezon sürpriz şekilde açılınca otellerimiz rezervasyon almaya hızlı başladı. Geçen hafta doluluk yüzde 80'ler civarındaydı, şimdilerde kimi 'Full dolduk', kimi de 'Yüzde 95'in üzerindeyiz' diyor. Otellerimiz yılbaşını dolu dolu geçirecek. Hepsi birer etkinlik planladı. Farklı etkinliklerle misafirlerine seçenek sunuyor. Son odalar ve son fırsatlar için tüm kayakseverleri Erciyes'te yeni yılı kutlamaya davet ediyorum."