Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Erciyes'te yılbaşı tatili "dolu" geçecek

        HAKAN CAN ŞAHİN - Yılbaşı tatili için Erciyes Kayak Merkezi'ni tercih eden yerli ve yabancı turistler, buradaki otellerde doluluğu yüzde 100'e yaklaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 11:22 Güncelleme: 21.12.2024 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erciyes'te yılbaşı tatili "dolu" geçecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        HAKAN CAN ŞAHİN - Yılbaşı tatili için Erciyes Kayak Merkezi'ni tercih eden yerli ve yabancı turistler, buradaki otellerde doluluğu yüzde 100'e yaklaştırdı.

        Güvenli kayak merkezi sertifikasına sahip, kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Erciyes Kayak Merkezi, Tekir, Hacılar, Hisarcık ve Develi kapılarındaki tesisleri, 112 kilometre uzunluğunda pistleri ve 25 kilometrelik teleferik hattıyla misafirlerine kayak yapma imkanı sunuyor.

        Aydınlatılmış 5,6 kilometrelik pistte gece kayağı da yapılabilen merkez, pistlerin genişletilmesi, yeni bağlantı pistlerin açılması ve mekanik tesislerin elden geçirilmesi gibi çalışmaların tamamlanmasıyla yeni sezonda misafirlerini ağırlamaya başladı.

        Konaklama imkanı ve yüksekliği dolayısıyla kayakseverlerin yanı sıra dağcıların da uğrak noktası olan 3 bin 917 rakımlı Erciyes'e her yıl binlerce kişi zirve tırmanışı gerçekleştiriyor.

        - "Yeni sezona bomba gibi girdik"

        Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, AA muhabirine, bu kış kar erken yağdığı için sezonu 30 Kasım'da açtıklarını söyledi.

        Pistteki ezilmiş kar kalınlığının 85 santimetreye ulaştığını belirten Elcuman, şunları kaydetti:

        "Son 20 yılda, ilk kez aralık ayından önce sezonu açmış olduk. İyi ki de açmışız, yeni sezona bomba gibi girdik. İlk hafta 30 binin üzerinde ziyaretçimiz vardı, ikinci hafta 51 bin civarlarında ziyaretçimiz oldu. Özel günlerde tatil bölgelerimiz genelde müşterilerle pik yapar. Erciyes'te de öğle oldu. Sezon sürpriz şekilde açılınca otellerimiz rezervasyon almaya hızlı başladı. Geçen hafta doluluk yüzde 80'ler civarındaydı, şimdilerde kimi 'Full dolduk', kimi de 'Yüzde 95'in üzerindeyiz' diyor. Otellerimiz yılbaşını dolu dolu geçirecek. Hepsi birer etkinlik planladı. Farklı etkinliklerle misafirlerine seçenek sunuyor. Son odalar ve son fırsatlar için tüm kayakseverleri Erciyes'te yeni yılı kutlamaya davet ediyorum."

        - "31 Aralık gecesi yüzde 95 dolulukla yeni yıla gireceğiz"

        Merkezdeki bir otelin yöneticisi Fevzi Erdoğan da sezonun açılmasıyla kayakseverlerin ileri tarihlere rezervasyon yaptırmaya başladığını söyledi.

        Yılbaşı rezervasyonlarıyla yeni yıla mutlu gireceklerini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

        "Kar yağışıyla Erciyes AŞ yönetimi 30 Kasım'da sezonun açıldığını ilan etti. Gayet de güzel dönüşler aldık. Sezonun açıldığını duyan misafirlerimiz ileri tarihler için ilk rezervasyonlarını yaptırmaya başladı. Biz otelimizi 13 Aralık'ta açtık, bu tarihten itibaren misafirlerimizi ağırlamaya başladık. Özellikle 31 Aralık gecesi yüzde 95 dolulukla yeni yıla gireceğiz. Hatta 28 Aralık'tan itibaren girişler başlıyor. Yeni yıl için Kore, Polonya ve Ukrayna'dan gelecek misafirlerimiz var. Yılbaşında canlı müziğimiz mevcut. Yeni yıla burada misafirlerimizle beraber gireceğiz. Hem otelde konaklayan misafirlerimiz hem de dış katılımla rezervasyonlarımız dolmak üzere."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu hayatını kaybetti
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu hayatını kaybetti
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        Esma Esad Londra'ya nasıl kaçacak?
        Esma Esad Londra'ya nasıl kaçacak?
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        Volkswagen ile işçi sendikaları anlaştı
        Volkswagen ile işçi sendikaları anlaştı
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Mustafa Keser'den kötü haber
        "Special One'dan özel ikram!"
        "Special One'dan özel ikram!"
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Ayrılık sorusuna sert cevap
        Ayrılık sorusuna sert cevap
        Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
        Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
        Borçlanmayı 2024’te yapın
        Borçlanmayı 2024’te yapın
        5 bin yıllık Stonehenge'in sırrı çözülüyor
        5 bin yıllık Stonehenge'in sırrı çözülüyor
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        ‘Normal çocuklar’ ve ‘nepo bebekler’
        ‘Normal çocuklar’ ve ‘nepo bebekler’
        Aşkları ülkeyi aştı
        Aşkları ülkeyi aştı
        13 il için sarı, 4 il için turuncu uyarı! Sağanak ve fırtına etkili olacak
        13 il için sarı, 4 il için turuncu uyarı! Sağanak ve fırtına etkili olacak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 Kemal Sunal filmi
        En iyi 5 Kemal Sunal filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Devlet hibesiyle 20 koyunla başladığı besicilikte hayvan sayısını 400'e çık...
        Devlet hibesiyle 20 koyunla başladığı besicilikte hayvan sayısını 400'e çık...
        Kayserispor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
        Kayserispor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
        Kayseri'de 7 yıl 6 ay hapisle aranan FETÖ'cü yakalandı
        Kayseri'de 7 yıl 6 ay hapisle aranan FETÖ'cü yakalandı
        Kayseri'de FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de çıkan yangında cami kullanılamaz hale geldi
        Kayseri'de çıkan yangında cami kullanılamaz hale geldi
        Kayserili hayırsever iş insanından üniversite hastanesine 30 milyon liralık...
        Kayserili hayırsever iş insanından üniversite hastanesine 30 milyon liralık...