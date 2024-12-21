Kayseri'de şerit ihlali yapan araçlara 7 bin 129 lira ceza kesildi
Kayseri'de trafikte şerit ihlali yapıp diğer araçlara yol vermeyen kamyon ve tankerin sürücülerine 7 bin 129 lira para ceza uygulandı.
Kayseri'de trafikte şerit ihlali yapıp diğer araçlara yol vermeyen kamyon ve tankerin sürücülerine 7 bin 129 lira para ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipler, bir sosyal medya platformunda yer alan "yol vermeyen araçlar" konulu paylaşıma ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, plakalarını tespit ettikleri kamyon ve tankerin sürücülerine trafik kanununun ilgili maddelerinden toplam 7 bin 129 lira para cezası uyguladı.
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