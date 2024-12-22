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        Kayseri'de tırın dorsesindeki özel bölmede 620 paket kaçak sigara ele geçirildi

        Kayseri'de bir tırın dorsesine yapılan özel bölmede 620 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 09:48 Güncelleme: 22.12.2024 - 09:48
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        Kayseri'de tırın dorsesindeki özel bölmede 620 paket kaçak sigara ele geçirildi
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        Kayseri'de bir tırın dorsesine yapılan özel bölmede 620 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir tırda arama yaptı.

        Ekipler, tırın dorsesine yapılan özel bölmede 620 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

        Gözaltına alınan tır şoförü K.T. (30) hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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