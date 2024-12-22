Kayseri'de tırın dorsesindeki özel bölmede 620 paket kaçak sigara ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir tırda arama yaptı.

Kayseri'de bir tırın dorsesine yapılan özel bölmede 620 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

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