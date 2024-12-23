Kayseri'deki uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli tutuklandı
Kayseri'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı.
Kayseri'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, son bir haftada uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik 24 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 358 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız 3 tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 63 şüpheliden 11'i tutuklandı, diğerleri hakkında yasal işlem yapıldı.
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