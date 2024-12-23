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        Kayseri'deki uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli tutuklandı

        Kayseri'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 09:43 Güncelleme: 23.12.2024 - 09:43
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        Kayseri'deki uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli tutuklandı
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        Kayseri'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, son bir haftada uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik 24 operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda, 358 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız 3 tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 63 şüpheliden 11'i tutuklandı, diğerleri hakkında yasal işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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