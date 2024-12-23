Kocasinan'da "Küçük Dostlar Ambulansı" ile 8 bin 753 hayvana müdahale edildi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2017'de hizmete sunulan "Küçük Dostlar Ambulansı" ile 8 bin 753 hasta ve yaralı hayvana müdahale edildiğini belirtti.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, hayvanlara 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verdiklerini ifade ederek, Kayseri'de sahipsiz hayvanlar ve diğer canlıların yaşam şartlarını iyileştirmek için önemli yatırımların hayata geçtiğini dile getirdi.