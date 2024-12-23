Başkan Özdoğan, 2024'deki faaliyetlerini değerlendirdi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 2024'deki faaliyetlerine ilişkin, gerçekleştirilen hizmetlerle ilçenin gelişimine katkı sağlandığını ve vatandaşların ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam ettiklerini belirtti.

Özdoğan, yazılı açıklamasında, ilçede yapılaşma sürecini destekleyen faaliyetler kapsamında 314 yapı ruhsatı düzenlendiğini, 189 yapıya kullanım izin belgesi verildiğini, 72 kat irtifakı tesisi oluşturularak yapılaşma sürecine katkı sağlandığını ifade etti.

Hizmetlerin Hacılar'ın büyümesi ve gelişmesine katkı sağladığını aktaran Özdoğan, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve ilçemizi her açıdan daha iyi bir noktaya taşımak için gayretle çalışıyoruz. Hacılar Belediyesi olarak hemşehrilerimize iyi bir yaşam sunma amacımızla hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.