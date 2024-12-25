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        Kocasinan Belediyesi, 8 yılda 18 tek tip kemerli şadırvan inşa etti

        Kocasinan Belediyesi, ilçe genelinde cami avlularındaki şadırvanları Selçuklu mimarisi tarzında yenileyerek 8 yılda 18 kemerli şadırvan inşa etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 13:51 Güncelleme: 25.12.2024 - 14:16
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        Kocasinan Belediyesi, 8 yılda 18 tek tip kemerli şadırvan inşa etti
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        Kocasinan Belediyesi, ilçe genelinde cami avlularındaki şadırvanları Selçuklu mimarisi tarzında yenileyerek 8 yılda 18 kemerli şadırvan inşa etti.

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, şehrin kimliğine bağlı kalarak, tarihi ve kültürel değerlere değer kattıklarını belirtti.

        Özellikle ilçe genelinde fiziki mekanların güzel olmasına önem verdiklerini anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "İhtiyaç olan bölgelerde gerek yeni yapılan camilerde gerekse yenilenmesi gereken yerlerde tek tip şadırvanlar yapıyoruz. Selçuklu zamanında ecdadımız, mimari eserleri gönüllerinden gelerek, İslami motifler vererek ibadethaneler yapmıştır. Kocasinan Belediyesi olarak bizler de vatandaşların yoğun kullandığı alanların çevre düzenlemesiyle birlikte bölgenin ihtiyacına göre yeni fiziki mekanlar yapıyoruz. Özellikle ecdadımızı örnek alarak kemerli modern şadırvanlar yapıyoruz. Bu kapsamda Kocasinan'da 8 yıl önce başlattığımız çalışmalarımız sürüyor. Yapmış olduğumuz şadırvanları da şehrimizin geçmişini anımsatacak şekilde Selçuklu mimarisindeki kemerli hatlarla biçimlendiriyoruz."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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