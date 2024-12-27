Kayseri'de zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yeni yıl öncesi denetimlerini sürdürüyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yeni yıl öncesi denetimlerini sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, kentte bulunan zincir ve yerel marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Kasa-reyon fiyat farklılıkları, etiketsiz ürün satışları ve temizlik maddeleri gibi konularda inceleme yapan ekipler, denetimlerine devam edecek.
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