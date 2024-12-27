MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Akmermer, 2024 yılını değerlendirdi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Akmermer, "Zor bir 2024'ü geride bırakıyoruz. 2025'ten daha ümitliyiz." dedi.

MÜSİAD Kayseri Şubesi'nde "2024 yılı değerlendirme ve 2025 yılı beklentileri" konulu basın toplantısında konuşan Akmermer, bol paranın olmadığı bir dünyada işletmelerin kendi içerisinde yedek akçelerini oluşturmaları ve daha temkinli olmalarının önem arz ettiğini vurguladı.

MÜSİAD olarak uygulanan ekonomik programa destek olma konusunda gayret gösterdiklerini belirten Akmermer, şöyle konuştu:

"Zor bir 2024'ü geride bırakıyoruz. 2025'ten daha ümitliyiz. Türkiye'de şu anda uygulanan sıkı para politikasının dün Merkez Bankasının faiz indirimi kararıyla biraz esnemeye başladığı döneme giriyoruz. Biz MÜSİAD olarak özellikle uygulanan bu ekonomik programa destek olma noktasında gayret gösterdik. Orta Vadeli Program kendi içerisinde işleyişine devam ediyor. Biz yaklaşık 3 ay önceden başladık. Faiz biraz inmeli, en azından psikolojik etkisiyle piyasaya bunun hareketliliği gelecek. Biz ekim ve kasımda bekliyorduk ama aralıkta dün Merkez Bankası 250 baz ve beklentinin de biraz daha üzerinde bir faiz indirimine gitti. Bunun olumlu sonuçlarının piyasaya yansıyacağı noktasında da yaptığımız değerlendirmeler var."