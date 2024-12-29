Kayserispor, Bodrum FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, pas ve baskı çalışmasının ardından da çift kale maç oynadı.

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Sipay Bodrum FK ile 5 Ocak Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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