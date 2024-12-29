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        Kayserispor, Bodrum FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Sipay Bodrum FK ile 5 Ocak Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 00:20 Güncelleme: 29.12.2024 - 00:20
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        Kayserispor, Bodrum FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Sipay Bodrum FK ile 5 Ocak Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, pas ve baskı çalışmasının ardından da çift kale maç oynadı.

        ​​​​​​​Kayserispor, hazırlıklarını yarın Nesine 3. Lig ekiplerinden Solwie Enerji Erciyes 38 FSK ile yapacağı hazırlık maçıyla sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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