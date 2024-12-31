Kayseri'de intihar ettiği iddia edilen kişinin eniştesi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
Kayseri'de intihar ettiği iddia edilen kişinin eniştesi tarafından öldürüldüğü tespit edildi.
Kayseri'de intihar ettiği iddia edilen kişinin eniştesi tarafından öldürüldüğü tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 27 Aralık'ta İran uyruklu R.G'nin (31) tabancayla intihar ettiği ihbarı üzerine inceleme başlattı.
Bu kapsamda yapılan çalışmalarda R.G'nin eniştesi M.G. (40) tarafından tabancayla vurulduğu, daha sonra olayın intihar olarak ihbar edildiği belirlendi.
Polis, şüpheliyi olayda kullandığı tabancayla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen M.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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