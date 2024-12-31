Kayseri'de intihar ettiği iddia edilen kişinin eniştesi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda R.G'nin eniştesi M.G. (40) tarafından tabancayla vurulduğu, daha sonra olayın intihar olarak ihbar edildiği belirlendi.

Kayseri'de intihar ettiği iddia edilen kişinin eniştesi tarafından öldürüldüğü tespit edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.