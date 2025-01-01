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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan Regaip Kandili mesajı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 13:30 Güncelleme: 01.01.2025 - 13:30
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan Regaip Kandili mesajı
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Büyükkılıç mesajında, rahmet, bereket ve mağfiret aylarının habercisi olan Regaip Kandili'ne erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Bu mübarek gecenin duaların kabul olduğu, manevi iklimin en yoğun şekilde hissedildiği özel zaman dilimlerinden biri olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Bu vesileyle milletimizin ve tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Birlikte daha güçlü, daha huzurlu bir Kayseri ve Türkiye için her zaman olduğu gibi bu mübarek gecede de dualarımızı eksik etmeyelim. Rabbim, yapacağımız ibadetleri ve hayırları kabul eylesin." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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