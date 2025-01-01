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        Kayseri'de yılbaşı denetimlerinde aranan 10 kişi yakalandı

        Kayseri'de, yılbaşı denetimleri kapsamında hakkında arama kaydı bulunan 10 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 19:22 Güncelleme: 01.01.2025 - 19:22
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        Kayseri'de yılbaşı denetimlerinde aranan 10 kişi yakalandı
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        Kayseri'de, yılbaşı denetimleri kapsamında hakkında arama kaydı bulunan 10 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yılbaşı denetimleri kapsamında umuma açık yerlerde uygulama yapıldı.

        Toplam 280 ekip ve 1916 personelin katıldığı uygulamada, 5 bin 274 araç, 15 bin 569 kişi sorgulandı, 190 park, bahçe ile 157 umuma açık mekan kontrol edildi.

        Aranan 10 şüphelinin yakalandığı denetimlerde kurusıkı tabanca ile 28,63 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Uygulama kapsamında yapılan trafik denetimlerinde ise 51 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 44 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 8 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemekten cezai işlem uygulanırken, 51 sürücünün belgesine el konuldu, 23 araç trafikten menedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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