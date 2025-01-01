Kayseri'de yılbaşı denetimlerinde aranan 10 kişi yakalandı

Uygulama kapsamında yapılan trafik denetimlerinde ise 51 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 44 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 8 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemekten cezai işlem uygulanırken, 51 sürücünün belgesine el konuldu, 23 araç trafikten menedildi.

Toplam 280 ekip ve 1916 personelin katıldığı uygulamada, 5 bin 274 araç, 15 bin 569 kişi sorgulandı, 190 park, bahçe ile 157 umuma açık mekan kontrol edildi.

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