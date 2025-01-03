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        Kayseri'de Uğurevler Mahallesi'ndeki aile sağlığı merkezinin yapımı tamamlandı

        Kocasinan Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle yapılan Uğurevler Mahallesi'ndeki aile sağlık merkezi, iç tefrişat çalışmalarının ardından vatandaşın hizmetine sunulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 12:59 Güncelleme: 03.01.2025 - 13:39
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        Kayseri'de Uğurevler Mahallesi'ndeki aile sağlığı merkezinin yapımı tamamlandı
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        Kocasinan Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle yapılan Uğurevler Mahallesi'ndeki aile sağlık merkezi, iç tefrişat çalışmalarının ardından vatandaşın hizmetine sunulacak.

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, kentsel dönüşüm projelerini bir sosyal dönüşüm olarak gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Aile sağlık merkezinin ilçeye ve mahalleye hayırlı olmasını dileyen Çolakbayrakdar, yatırımları vatandaşların hizmetine sunmaktan mutlu olduklarını bildirdi.

        Vatandaşa hizmet edecek mekanlar ürettiklerini kaydeden Çolakbayrakdar, "Dönüşümle birlikte yeni bir aile sağlık merkezinin inşaatı tamamlandı. Şehrimize kazandırdığımız bu sağlık merkeziyle, hemşehrilerimizin ayağına sağlık hizmetini getirmiş olacağız. Kamunun bütün kurumlarıyla bir arada vatandaşımıza hizmet etmek ve onun hayatını kolaylaştırmak için el birliğiyle bu çalışmaları koordine ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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