Kayseri Büyükşehir Belediyesinden tarım ve hayvancılığı yaklaşık 193 milyon lira yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2024 yılında tarım ve hayvancılığa yaklaşık 193 milyon lira yatırımda bulunduğu bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın önem verdiği tarım ve hayvancılık alanında çiftçilere birçok konuda proje üreterek destek verdiği belirtildi.

Bu kapsamda tavuk yarka dağıtımı desteği, süt işleme tesisi yapımı, tohum dağıtımı desteklemeleri, arılı kovan dağıtımı destekleri, tarımsal makine desteklemeleri, besicilik yapan kırsal üreticilerin su faturalarına yüzde 50 içme suyu katkısı, sulama suyu tesisleri, sac sıvat alımı, beton sıvat yapımı ve bakım onarım ile çeşitli cihaz, araç gereç gibi desteklerin kırsal üreticinin hizmetine sunulduğu kaydedilen açıklamada, söz konusu desteklerin maliyetinin 2024 yılında 192 milyon 885 bin 526 lira olduğu vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çiftçilere yönelik her programda çiftçilerin memnuniyetini aktaran ziraat alanındaki sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yanı sıra İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav da 'Verilere baktığımızda Kayseri Büyükşehir Belediyemiz sadece tohum desteği vermemiş çiftçilerimize aynı zamanda alet, ekipman desteği, tarımsal sulama desteği, mera ıslah projelerinde destek, sıvat desteği birçok destekle birlikte yaklaşık 500 milyon TL'lik bir desteklemeyi 5 yıl içerisinde Kayserili çiftçilerimize vermiştir. Bu Türkiye'de ilk ve tektir' diyerek Kayseri Büyükşehir Belediyesinin tarım ve hayvancılığa desteğinin çok büyük boyutlarda olduğunun altını çizdi. Öte yandan Büyükşehir Belediyesinde Kırsal Hizmetler ve Tarımsal Hizmetler olmak üzere iki ayrı daire başkanlığı, kırsal kesimlere tarım ve hayvancılık da başta olmak üzere pek çok hizmet noktasında daha etkin bir hizmeti sağlama konusunda birleştirildi."