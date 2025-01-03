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        Kayseri'de 46. ERVA Spor Kulübü açıldı

        Kayseri Valiliğince başlatılan Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında 46. spor kulübü açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 16:59 Güncelleme: 03.01.2025 - 17:11
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        Kayseri'de 46. ERVA Spor Kulübü açıldı
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        Kayseri Valiliğince başlatılan Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında 46. spor kulübü açıldı.

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in himayesinde yürütülen proje kapsamında, Melikgazi İlçesi Battalgazi Mahallesi'nde açılışı yapılan Kayseri Park ERVA Spor Kulübü gençlere hizmet vermeye başladı.

        Vali Çiçek, açılışta yaptığı konuşmada, ERVA Spor Okulları'nın bugün itibarıyla 11 bin 500 öğrenciye hizmet verdiğini bildirdi.

        Gençlere karşı kötülük ve tuzak kurmak isteyenlere karşı Kayseri'den meydan okuduklarını belirten Çiçek, "Hiçbir gencimizi kaybetmemek adına buradan haykırıyorum; ne yaparsanız yapın, hiçbir gencimizi kaybetmeyeceğiz. Gençlerimizi zehirlemek isteyenlere karşı emniyetimiz ve jandarmamızla her türlü tedbirimizi aldık. Bizler de her mahallede ve sokakta spor okulu açarak gençlerimize spor imkanları sağlayacağız." dedi.

        Gençlere seslen Çiçek, şunları kaydetti:

        "Bu millet sizden çok şey bekliyor. Sadece aileleriniz değil, sadece anne babalarınız değil, koca bir millet sizin gelmenizi bekliyor. Sadece Türk milleti de değil, koskoca bir mazlumlar coğrafyası sizlerden ümit bekliyor. İşte görüyorsunuz etrafımız ateş çemberi, tek beklenen şey Türk milleti ve Türk gençliği. O yüzden Türk gençliği, Kayseri gençliği spor ve sanat salonlarına, okullara ve kütüphanelere yakışır. Sizlerden ricam ne olursan olsun pes etmeyeceksiniz, bu spor salonlarını dolduracaksınız. Sizin o ter kokunuz bizim için gül kokusu gibidir."

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ise yaklaşık bir yıl önce başlatılan ERVA projesi kapsamında 46. spor kulübünü açtıklarını kaydetti.

        Kabakcı, 120'nin üzerindeki antrenör ve 176 eğitmenle geleceğe yön veren şampiyon sporcuların yetişeceğini söyledi.

        Konuşmaların ardından açılışı yapılan Kayseri Park ERVA Spor Kulübü'nde gençler gösteri sundu.

        Açılışa, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Dursun Ataş ile Murat Cahit Cıngı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, Vali Yardımcıları Ömer Tekeş ile Erkan Kaçmaz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Artaş Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Çetinkaya, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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