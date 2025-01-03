Kayseri'de 46. ERVA Spor Kulübü açıldı

Kayseri Valiliğince başlatılan Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında 46. spor kulübü açıldı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in himayesinde yürütülen proje kapsamında, Melikgazi İlçesi Battalgazi Mahallesi'nde açılışı yapılan Kayseri Park ERVA Spor Kulübü gençlere hizmet vermeye başladı.

Vali Çiçek, açılışta yaptığı konuşmada, ERVA Spor Okulları'nın bugün itibarıyla 11 bin 500 öğrenciye hizmet verdiğini bildirdi.

Gençlere karşı kötülük ve tuzak kurmak isteyenlere karşı Kayseri'den meydan okuduklarını belirten Çiçek, "Hiçbir gencimizi kaybetmemek adına buradan haykırıyorum; ne yaparsanız yapın, hiçbir gencimizi kaybetmeyeceğiz. Gençlerimizi zehirlemek isteyenlere karşı emniyetimiz ve jandarmamızla her türlü tedbirimizi aldık. Bizler de her mahallede ve sokakta spor okulu açarak gençlerimize spor imkanları sağlayacağız." dedi.

Gençlere seslen Çiçek, şunları kaydetti:

"Bu millet sizden çok şey bekliyor. Sadece aileleriniz değil, sadece anne babalarınız değil, koca bir millet sizin gelmenizi bekliyor. Sadece Türk milleti de değil, koskoca bir mazlumlar coğrafyası sizlerden ümit bekliyor. İşte görüyorsunuz etrafımız ateş çemberi, tek beklenen şey Türk milleti ve Türk gençliği. O yüzden Türk gençliği, Kayseri gençliği spor ve sanat salonlarına, okullara ve kütüphanelere yakışır. Sizlerden ricam ne olursan olsun pes etmeyeceksiniz, bu spor salonlarını dolduracaksınız. Sizin o ter kokunuz bizim için gül kokusu gibidir."