Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de husumetlisinin babasını öldüren sanığa müebbet hapis cezası

        Kayseri'de husumetlisinin babasını silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 13:00 Güncelleme: 06.01.2025 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de husumetlisinin babasını öldüren sanığa müebbet hapis cezası
        ABONE OL

        Kayseri'de husumetlisinin babasını silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık U.Y, maktul Y.A'nın müşteki yakınları ve sanık avukatları hazır bulundu.

        Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorun sanık U.Y, mütalaayı kabul etmediğini ve kasıtlı olarak bir şey yapmadığını iddia etti.

        Yaptıklarından pişman olduğunu dile getiren U.Y, "Rahmetliye karşı husumetim yoktu. Onun bana karşı husumeti olabilir. Beni tehdit ettiler. Kastım yoktu. Maktulün öldüğünü Emniyet'e ifade vermeye gittiğimde öğrendim. Yaptıklarımdan pişmanım, affınıza sığınıyorum." dedi.

        Duruşmada dinlenen bazı müştekiler, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

        Mahkeme heyeti sanık U.Y'ye "kasten öldürme" suçundan müebbet, D.K'yi yaraladığından "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 4 ay 3 gün, "ruhsatsız silah kullanma" suçundan ise 4 bin 500 lira para cezası verdi.

        Duruşmada bazı müşteki yakınları mahkeme heyetinin verdiği kararı alkışladı.

        - Olay

        U.Y, 12 Haziran'da, Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Selçuklu Sokak'ta, önce arkadaşı D.K'yi tabancayla yaralamış, ardından aynı silahla oğluyla husumetli olduğu Y.A'yı yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Y.A. kurtarılamamış, U.Y. ise tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yılbaşı cinayetinin faili yakalandı!
        Yılbaşı cinayetinin faili yakalandı!
        Fenerbahçe'de acil durum toplantısı!
        Fenerbahçe'de acil durum toplantısı!
        Öğrenciler tatil istedi vali aynı şekilde yanıt verdi
        Öğrenciler tatil istedi vali aynı şekilde yanıt verdi
        Sevgilisi ile tartıştı, 5 metreden düştü!
        Sevgilisi ile tartıştı, 5 metreden düştü!
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        Aşırı sis ve zincirleme kaza! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Aşırı sis ve zincirleme kaza! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Kabine toplantısı bugün toplanıyor
        Kabine toplantısı bugün toplanıyor
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        Galatasaray'da transfer zirvesi!
        Galatasaray'da transfer zirvesi!
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        "Oynadığımız toksik bir lig!"
        "Oynadığımız toksik bir lig!"
        Ferdi Tayfur'un 'Fadimesi' benim
        Ferdi Tayfur'un 'Fadimesi' benim
        Teknoloji şovu CES 2025'te neler var?
        Teknoloji şovu CES 2025'te neler var?
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        Sosyal medya deneyi Mert'i öldürdü! Aile Bakanlığı'ndan açıklama!
        Sosyal medya deneyi Mert'i öldürdü! Aile Bakanlığı'ndan açıklama!
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Yerinden oynayan çamaşır makinesi yüzünden evlerine giremediler!
        Yerinden oynayan çamaşır makinesi yüzünden evlerine giremediler!
        2024 emeklileri kazançlı çıktı
        2024 emeklileri kazançlı çıktı
        Kanser genetik mi? Genetik test nasıl yapılır?
        Kanser genetik mi? Genetik test nasıl yapılır?

        Benzer Haberler

        Kar Ragbi Türkiye Şampiyonası, Erciyes'te düzenlenecek
        Kar Ragbi Türkiye Şampiyonası, Erciyes'te düzenlenecek
        Kayseri'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı; 5'i öğrenci, 10 yaralı
        Kayseri'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı; 5'i öğrenci, 10 yaralı
        Kar Ragbi Şampiyonası, Erciyes'te düzenlenecek
        Kar Ragbi Şampiyonası, Erciyes'te düzenlenecek
        Kayseri'de 2 şüpheli iş yerinin önünden çaldıkları tekerlekli sandalyeye bi...
        Kayseri'de 2 şüpheli iş yerinin önünden çaldıkları tekerlekli sandalyeye bi...
        Kayseri'de aranan 5 şüpheli "şok uygulamada" yakalandı
        Kayseri'de aranan 5 şüpheli "şok uygulamada" yakalandı
        Kayseri'de düzenlenen terör operasyonlarında 10 zanlı yakalandı
        Kayseri'de düzenlenen terör operasyonlarında 10 zanlı yakalandı