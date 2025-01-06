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        Kayseri'de minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 5'i öğrenci 10 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Bünyan ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 5'i öğrenci 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 13:32 Güncelleme: 06.01.2025 - 13:49
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        Kayseri'de minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 5'i öğrenci 10 kişi yaralandı
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        Kayseri'nin Bünyan ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 5'i öğrenci 10 kişi yaralandı.

        M.Ö. idaresindeki 38 S 7107 plakalı minibüs ile Y.K. yönetimindeki 60 VB 330 plakalı otomobil, Bünyan-Özvatan kara yolunun Karakaya mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada 5'i öğrenci 10 kişi yaralandı.

        Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen ile Belediye Başkanı Selahattin Metin, Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıları ziyaret ederek durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Yaralılara acil şifa temennisinde bulunan Metin, yaralanan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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