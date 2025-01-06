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        Kayseri'de yalnız yaşayan kadın ölü bulundu

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yalnız yaşayan 55 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 22:40 Güncelleme: 06.01.2025 - 23:21
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        Kayseri'de yalnız yaşayan kadın ölü bulundu
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yalnız yaşayan 55 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

        Gesi Fatih Mahallesi Dağıstan 1. Sokak'taki evinde yalnız yaşayan F.A. haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Eve giren ekipler, yerde hareketsiz buldukları kadının öldüğünü belirledi. F.A'nın cenazesi, incelemelerin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri

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