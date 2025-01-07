KASKİ, 2024 yılında 1 milyar 504 milyon 978 bin liralık yatırım yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünün 2024'te kent genelinde 1 milyar 504 milyon 978 bin lira değerinde altyapı yatırımı yaptığını bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Büyükşehir Belediyesinin en büyük yatırımcı kuruluşlarından olan KASKİ ile 2024 yılında Kayseri’nin geleceğini inşa etmeye gayret ettiklerini, bu doğrultuda güçlü yarınlar için güçlü bir altyapı ağı oluşturduklarını belirtti.