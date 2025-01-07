KASKİ, 2024 yılında 1 milyar 504 milyon 978 bin liralık yatırım yaptı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünün 2024'te kent genelinde 1 milyar 504 milyon 978 bin lira değerinde altyapı yatırımı yaptığını bildirdi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünün 2024'te kent genelinde 1 milyar 504 milyon 978 bin lira değerinde altyapı yatırımı yaptığını bildirdi.
Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Büyükşehir Belediyesinin en büyük yatırımcı kuruluşlarından olan KASKİ ile 2024 yılında Kayseri’nin geleceğini inşa etmeye gayret ettiklerini, bu doğrultuda güçlü yarınlar için güçlü bir altyapı ağı oluşturduklarını belirtti.
Yıl boyunca yatırımların hız kesmeden hayata geçirildiğini ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda geçtiğimiz yıl 987 milyon 888 bin 102 liralık 515 bin 647 metre içme suyu hattı, 407 milyon 84 bin 829 liralık 194 bin 9 metre kanalizasyon hattı, 24 milyon 274 bin 756 liralık 26 su deposu, 43 milyon 147 bin 768 liralık 53 sondaj kuyusu açılması, 6 milyon 497 bin 683 liralık 7 foseptik yapımı, muhtelif işler (GES, tamir tadilat, içme suyu enerji nakil hatları, prefabrik kuyu binası yapımı, fizibilite çalışmaları) kapsamında ise 36 milyon 85 bin 240 lira değerinde altyapı yatırımı gerçekleştirdik. Yaptığımız çalışmalarda, artan ihtiyaçların yanı sıra özellikle son yıllardaki çevresel faktörler, küresel ısınma, doğal su kaynaklarında azalma gibi olumsuz koşullar nedeniyle su ve atık su yönetiminin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz."
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