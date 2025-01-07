Kayseri'de sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk elinden yaralandı
Kayseri'de sevmek istediği sahipsiz köpeğin ısırdığı ortaokulu öğrencisi, hastanede tedavi altına alındı.
Kayseri'de sevmek istediği sahipsiz köpeğin ısırdığı ortaokulu öğrencisi, hastanede tedavi altına alındı.
Merkez Kocasinan ilçesi Yenimahalle'deki Sümer Ortaokulu öğrencisi Z.Ç, okul bahçesindeki sahipsiz köpeği sevmek istedi.
Köpeğin saldırması sonucu elinden yaralan çocuk, çevredekiler tarafından kurtarıldı.
Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Z.Ç'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.
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