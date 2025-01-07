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        Kayseri'de sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk elinden yaralandı

        Kayseri'de sevmek istediği sahipsiz köpeğin ısırdığı ortaokulu öğrencisi, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 13:28 Güncelleme: 07.01.2025 - 13:28
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        Kayseri'de sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk elinden yaralandı
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        Kayseri'de sevmek istediği sahipsiz köpeğin ısırdığı ortaokulu öğrencisi, hastanede tedavi altına alındı.

        Merkez Kocasinan ilçesi Yenimahalle'deki Sümer Ortaokulu öğrencisi Z.Ç, okul bahçesindeki sahipsiz köpeği sevmek istedi.

        Köpeğin saldırması sonucu elinden yaralan çocuk, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

        Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Z.Ç'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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