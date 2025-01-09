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        Başkan Büyükkılıç'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 12:03 Güncelleme: 09.01.2025 - 12:03
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        Başkan Büyükkılıç'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Büyükkılıç, mesajında, gazetecilerin zorlu şartlar altında özveriyle çalıştıklarını bildirdi.

        Gazetecilerin toplumun doğru ve tarafsız bir şekilde bilgilendirilmesinde büyük rol oynadığını belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Gazeteciler ve basın, demokrasinin dördüncü gücü olarak kabul edilir. Yasama, yürütme ve yargıdan sonra gelen basın, toplumun doğru bilgilendirilmesi için kritik bir rol oynuyor. Aynı zamanda kamuoyunun sesi olup, toplumun bilinçlenmesi adına önemli görevler üstleniyorlar. 10 Ocak, bu rolü hatırlamak ve gazetecilerin çalışmalarını kutlamak için önemli bir fırsattır. Haber merkezinden, sahadaki ekibe, yazı işlerinden matbaa çalışanlarına kadar tüm basın mensuplarına teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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