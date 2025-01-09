Kayseri Valisi Çiçek'ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiçek, mesajında, gazeteciliğin gerçekleri tarafsız bir şekilde kamuoyuna ulaştırmak için mücadele eden ve bu mücadeleyi meslek ilkelerinden ödün vermeden yapan en önemli mesleklerinden birisi olduğunu bildirdi.

Gazetecilerin, doğru, güvenilir ve eksiksiz bir şekilde haber ve bilgi akışını sağlamak için ilkeli, dürüst ve objektif gazetecilik anlayışıyla mesai mefhumu gözetmeksizin her koşulda mesleklerini icra ettiklerini belirten Çiçek, şunları kaydetti: