Başkan Büyükkılıç, pazarcıları ve esnafları ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, pazarcıları ve esnafları ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gültepe Mahallesi'nde yer alan semt pazarındaki pazarcıları ve Sivas Caddesi'nde faaliyet gösteren esnafı ziyaret eden Büyükkılıç, vatandaşla sohbet etti, talep ve önerileri dinledi.

Pazarcı ve esnafa bereketli işler temennisinde bulunan Büyükkılıç, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çekindi.