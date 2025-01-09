Başkan Büyükkılıç, Celal Bayar Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Celal Bayar Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kariyer Günleri kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Büyükkılıç, hayata dair tecrübelerini paylaştı, yerel yönetimin faaliyetlerinden bahsetti ve tavsiyelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ tarafından yaklaşık 30 tesiste çeşitli kurs, sosyal ve sportif faaliyetlerin düzenlendiğini bildirdi.

Belediye olarak gençlere yönelik hizmetler üretmeye devam edeceklerini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti: "Kayseri Büyükşehir Belediyesi hizmetinizde. Kayseri kabuğuna sığmayan bir şehir olarak yoluna devam ediyor. 5 üniversitesi ve 75 bin üniversite öğrencisi var. Eğitimde Türkiye'de sayılı şehirlerden birisiyiz. Gençler, size olan yatırım en doğru ve sağlıklı yatırımdır. Ülkenin geleceğine yatırımdır. Kayseri, göz bebeğimiz, ticaretin ve sanayinin merkezi, hayırseverler şehri, turizmin en önemli destinasyonlarından birisidir."