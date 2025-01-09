İl Kültür ve Turizm Müdürü Dursun, Vali Yardımcısı Tekeş'i ziyaret etti

Ziyarette, kentin kültür ve sanat alanındaki potansiyelinin güçlendirilmesi, geleneksel halk sanatlarının korunması ve şehrin kültürel mirasının tanıtılması üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Kayseri Halk Ozanları Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve beraberindeki dernek üyeleri, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve beraberindekileri makamında ağırladı.

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