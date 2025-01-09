Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Dursun, Vali Yardımcısı Tekeş'i ziyaret etti

        Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve beraberindekileri makamında ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 15:32 Güncelleme: 09.01.2025 - 15:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        İl Kültür ve Turizm Müdürü Dursun, Vali Yardımcısı Tekeş'i ziyaret etti
        ABONE OL

        Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve beraberindekileri makamında ağırladı.

        Kayseri Halk Ozanları Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve beraberindeki dernek üyeleri, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş'e nezaket ziyaretinde bulundu.

        Ziyarette, kentin kültür ve sanat alanındaki potansiyelinin güçlendirilmesi, geleneksel halk sanatlarının korunması ve şehrin kültürel mirasının tanıtılması üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gamze'nin ölümünde yargılanan eşine önce müebbet sonra beraat!
        Gamze'nin ölümünde yargılanan eşine önce müebbet sonra beraat!
        Erkek tencere, kadın bıçakla saldırdı! Karı koca kavgası!
        Erkek tencere, kadın bıçakla saldırdı! Karı koca kavgası!
        Edip Akbayram yoğun bakımda
        Edip Akbayram yoğun bakımda
        Los Angeles'taki orman yangınları sürüyor!
        Los Angeles'taki orman yangınları sürüyor!
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Ziyech çıkmazı!
        Ziyech çıkmazı!
        İstanbul'da kanlı infaz! Sokak sokak kovalayıp öldürdüler
        İstanbul'da kanlı infaz! Sokak sokak kovalayıp öldürdüler
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        2 PTT görevlisini öldüren katilden şeker krizi savunması!
        2 PTT görevlisini öldüren katilden şeker krizi savunması!
        Ada ülkesi "devlet" statüsünü yitirebilir
        Ada ülkesi "devlet" statüsünü yitirebilir
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        Kız kardeşler ölmüştü! 2 canın bedeli 91 bin TL mi?
        Kız kardeşler ölmüştü! 2 canın bedeli 91 bin TL mi?
        Şirin cinayetinde karar çıktı!
        Şirin cinayetinde karar çıktı!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villasını soyanlar yakalandı!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villasını soyanlar yakalandı!
        "Süreçlerin tamamında pestisit denetimi yapıyoruz"
        "Süreçlerin tamamında pestisit denetimi yapıyoruz"
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        Beşiktaş'ta Montella gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Montella gelişmesi!

        Benzer Haberler

        Başkan Büyükkılıç, Celal Bayar Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geld...
        Başkan Büyükkılıç, Celal Bayar Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geld...
        Başkan Büyükkılıç, pazarcıları ve esnafları ziyaret etti
        Başkan Büyükkılıç, pazarcıları ve esnafları ziyaret etti
        Başkan Büyükkılıç, Başakpınar Umay Kadın Kooperatifi'ni ziyaret etti
        Başkan Büyükkılıç, Başakpınar Umay Kadın Kooperatifi'ni ziyaret etti
        Kayseri Valisi Çiçek'ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
        Kayseri Valisi Çiçek'ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
        2 kardeşin öldüğü kazada kamyon şoförüne 91 bin TL ceza
        2 kardeşin öldüğü kazada kamyon şoförüne 91 bin TL ceza
        Talas Belediyesinin açtığı kütüphanelerden 891 bin 721 kişi faydalandı
        Talas Belediyesinin açtığı kütüphanelerden 891 bin 721 kişi faydalandı