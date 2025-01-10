Kayseri'de ruhsatsız diş muayenehanesi işleten kişi hakkında adli işlem başlatıldı
Kayseri'de ruhsatsız muayenehanede diş çekimi ve tedavisi yapan kişi hakkında adli işlem başlatıldı, iş yerindeki malzemelere el konuldu.
Kayseri'de ruhsatsız muayenehanede diş çekimi ve tedavisi yapan kişi hakkında adli işlem başlatıldı, iş yerindeki malzemelere el konuldu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Melikgazi ilçesine bağlı Ağırnas Mahallesi'nde iş yeri bulunan T.P'nin yetkili mercilerden gerekli izni almadan diş çekim ve tedavisi yaptığı bilgisine ulaştı.
İl Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle iş yerinde yapılan aramada, diş protez tamir ve imalatı amacıyla kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
El konulan malzemeler, yediemine teslim edildi.
Diploması olmayan ve iş yeri açma ruhsatı bulunmayan T.P ile ilgili adli süreç başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.