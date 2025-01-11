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        Kayseri'de firari cinayet hükümlüsü yakalandı

        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, cinayetten 9,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 19:26 Güncelleme: 11.01.2025 - 19:26
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        Kayseri'de firari cinayet hükümlüsü yakalandı
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        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, cinayetten 9,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sivas-Kayseri kara yolunda yaptıkları çalışmada, cinayet suçundan 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.K'yi yakaladı.

        Hükümlünün aracında ve üstünde yapılan aramada, sahte kimlik ve pasaport ele geçirildi.

        16 yıldır arandığı belirtilen firari, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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