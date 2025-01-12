Kocasinan'da kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçe genelinde kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, Ziyagökalp ve Yenidoğan mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmaların ardından yeni kentsel dönüşüm konutlarına başlanacağını belirtti.

Projelerin sosyal odaklı hayata geçirildiğini aktaran Çolakbayrakdar, "Kentsel dönüşüm alanı olan Ziyagökalp Mahallesi'nde çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Önümüzdeki günlerde yeni bir kentsel dönüşüm konutunu daha başlatacağız. Özellikle Yenidoğan ve Ziyagökalp'daki hemşehrilerimizin kentsel dönüşümle ortaya çıkan değişimi ve dönüşümü çok iyi bir şekilde fark ediyor. Yeni etaplarla bölgede daha hızlı dönüşüm gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm projeleriyle yeşil alan, otopark ve sosyal donatılarla bölgeye nitelik kazandırdıklarını kaydetti.