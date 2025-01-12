Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Çekya'dan 150 kişilik turist kafilesi charter seferiyle Erciyes'e geldi

        Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, yurt dışından ilgi görmeye devam ediyor, Çekya'dan 150 kişilik turist kafilesi charter seferiyle Kayseri'ye geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 12:14 Güncelleme: 12.01.2025 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çekya'dan 150 kişilik turist kafilesi charter seferiyle Erciyes'e geldi
        ABONE OL

        Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, yurt dışından ilgi görmeye devam ediyor, Çekya'dan 150 kişilik turist kafilesi charter seferiyle Kayseri'ye geldi.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 29 Aralık'ta Polonya'dan charter seferleriyle gelen turist kafilesinin ardından şimdi de Çekya'dan gelen grup Erkilet Havalimanı'na indi.

        Turizm acentelerinin temsilcileri tarafından karşılanan turistler, konaklayacakları otellere yerleşti.

        Turizm ve seyahat acentesi temsilcisi Mehtap Fidan, Çekya'dan gelen misafirleri karşıladıklarını, sezon boyunca her hafta sonu doğrudan Kayseri'ye 2 charter seferi düzenleneceğini belirtti.

        Erciyes Kayak Merkezi'nin her geçen yıl artan ziyaretçi sayısıyla uluslararası alanda Türkiye'nin kış turizmindeki marka değeri haline geldiğini kaydeden Fidan, "Erciyes Kayak Merkezi'nde sürecek olan bu çalışmamız, 29 Aralık'ta başladı, mart sonuna kadar her hafta olmak üzere devam edecek. Bu süreçte bizlere destek olan Erciyes AŞ'ye, dağdaki partnerlerimiz otellerimize ve Kayseri Büyükşehir Belediyesine çok teşekkürlerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kahraman dayı! 3 yeğenini kurtarmış
        Kahraman dayı! 3 yeğenini kurtarmış
        TFF harcama limiti kararını geri çekti!
        TFF harcama limiti kararını geri çekti!
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Ünlülerin yangın raporu
        Ünlülerin yangın raporu
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        "Dört penaltıyı vermedi"
        "Dört penaltıyı vermedi"
        Ünlü oyuncunun dramı
        Ünlü oyuncunun dramı
        Kılıçlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        Kılıçlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        "Keşke çocuklaşsalar"
        "Keşke çocuklaşsalar"
        Meşhur sokakta cinayet
        Meşhur sokakta cinayet
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Trump göreve başladığı gün neler yapacak?
        Trump göreve başladığı gün neler yapacak?
        Sağanak yağmur, fırtına ve don etkili olacak
        Sağanak yağmur, fırtına ve don etkili olacak
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
        F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!

        Benzer Haberler

        Kocasinan'da kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor
        Kocasinan'da kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor
        Galericiyi öldürüp yaşamına son vermişti; görüntüleri ortaya çıktı
        Galericiyi öldürüp yaşamına son vermişti; görüntüleri ortaya çıktı
        Kayseri'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Kayseri'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Halk otobüsü şoförü, nefes borusuna yiyecek kaçan kadını Heimlich manevrası...
        Halk otobüsü şoförü, nefes borusuna yiyecek kaçan kadını Heimlich manevrası...
        Kayseri'de firari cinayet hükümlüsü yakalandı
        Kayseri'de firari cinayet hükümlüsü yakalandı
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: Kayseri'nin 21 evladına yakışık olmaya...
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: Kayseri'nin 21 evladına yakışık olmaya...