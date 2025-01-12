Çekya'dan 150 kişilik turist kafilesi charter seferiyle Erciyes'e geldi

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, yurt dışından ilgi görmeye devam ediyor, Çekya'dan 150 kişilik turist kafilesi charter seferiyle Kayseri'ye geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 29 Aralık'ta Polonya'dan charter seferleriyle gelen turist kafilesinin ardından şimdi de Çekya'dan gelen grup Erkilet Havalimanı'na indi.

Turizm acentelerinin temsilcileri tarafından karşılanan turistler, konaklayacakları otellere yerleşti.

Turizm ve seyahat acentesi temsilcisi Mehtap Fidan, Çekya'dan gelen misafirleri karşıladıklarını, sezon boyunca her hafta sonu doğrudan Kayseri'ye 2 charter seferi düzenleneceğini belirtti.

Erciyes Kayak Merkezi'nin her geçen yıl artan ziyaretçi sayısıyla uluslararası alanda Türkiye'nin kış turizmindeki marka değeri haline geldiğini kaydeden Fidan, "Erciyes Kayak Merkezi'nde sürecek olan bu çalışmamız, 29 Aralık'ta başladı, mart sonuna kadar her hafta olmak üzere devam edecek. Bu süreçte bizlere destek olan Erciyes AŞ'ye, dağdaki partnerlerimiz otellerimize ve Kayseri Büyükşehir Belediyesine çok teşekkürlerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.