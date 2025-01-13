Kayseri'de aranan 5 şüpheli "şok uygulamada" yakalandı

Bu kapsamda yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 3 hacizli araç ve 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kontrollerde, 5 bin 314 kişi ve 1921 araç sorgusu yapıldı, 106 park kontrol edildi.

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