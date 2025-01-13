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        Kayseri'de aranan 5 şüpheli "şok uygulamada" yakalandı

        Kayseri'de polisin yaptığı uygulamada aranan 5 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 09:55 Güncelleme: 13.01.2025 - 09:55
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        Kayseri'de aranan 5 şüpheli "şok uygulamada" yakalandı
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        Kayseri'de polisin yaptığı uygulamada aranan 5 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki 38 noktada 40 ekip ve 170 personelin katılımıyla "şok uygulama" gerçekleştirdi.

        Kontrollerde, 5 bin 314 kişi ve 1921 araç sorgusu yapıldı, 106 park kontrol edildi.

        Bu kapsamda yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 3 hacizli araç ve 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

        Çeşitli suçlardan aranan 5 şüphelinin yakalandığı kontrollerde, 7 yoklama kaçağına işlem yapıldı.

        Öte yandan 4 zanlı hakkında uyuşturucu bulundurmak suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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