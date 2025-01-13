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        Kayseri'de emniyetin düzenlediği liselerarası bilgi yarışması için ödül töreni düzenlendi

        Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen Liselerarası Bil-Kazan Bilgi Yarışması Ödül Töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 12:06 Güncelleme: 13.01.2025 - 12:17
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        Kayseri'de emniyetin düzenlediği liselerarası bilgi yarışması için ödül töreni düzenlendi
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        Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen Liselerarası Bil-Kazan Bilgi Yarışması Ödül Töreni gerçekleştirildi.

        Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde, valilik oluru ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün destekleriyle düzenlenen Liselerarası Bil-Kazan Bilgi Yarışması Ödül Töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Vali Gökmen Çiçek törende yaptığı konuşmada, İl Emniyet Müdürlüğü'nü yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik etti.

        Günümüzde çocuklara internetten kurulan tuzakların çok fazla olduğunu belirten Çiçek, emniyet ile jandarma teşkilatının suç ve suçluyla mücadelesinin gece gündüz devam ettiğini söyledi.

        Çiçek, Türk gençliğinin sadece ailesinin evladı olmadığını koca bir milletin geleceği olduğunu dile getirdi.

        İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da Liselerarası Bil-Kazan Bilgi Yarışması Ödül Töreni'nin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Emniyet olarak çalışmalarının aralıksız devam ettiğini aktaran Aydın, şunları kaydetti:

        "Her türlü yasa dışı bahis, çocuk müstehcenliği, dolandırıcılık suçlarıyla mücadelemiz aralıksız devam edecek. Geride bıraktığımız 2024 yılında 21'i çocuk müstehcenliği 2'si dolandırıcılık ve işlem hacmi 4 milyar lira olan yasa dışı bahis operasyonlarında toplam 25 operasyon yaptık. Bu operasyonlarda 190 kişi yakalandı. Bunlardan 48'i tutuklanarak cezaevine konuldu. Bu süreç içerisinde 34-35 sitenin de erişimini engelledik. Kayseri Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi'nde Siberay Kulübü kurduk ve şu an 260 öğrenciye ulaştık."

        Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Özcan Erdoğdu ise şube çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

        Galeri
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