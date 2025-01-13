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        Kayseri'de çiftçilerin ürünleri devlet desteğiyle açılan tesiste ekonomiye kazandırılıyor

        Kayseri'de, Kocasinan Belediyesi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) işbirliğiyle hayata geçirilen Hububat Eleme ve Paketleme Tesisi'nde çiftçilerin ürettiği bakliyatlar paketlenerek ekonomiye kazandırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 13:06 Güncelleme: 13.01.2025 - 13:30
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        Kayseri'de çiftçilerin ürünleri devlet desteğiyle açılan tesiste ekonomiye kazandırılıyor
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        Kayseri'de, Kocasinan Belediyesi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) işbirliğiyle hayata geçirilen Hububat Eleme ve Paketleme Tesisi'nde çiftçilerin ürettiği bakliyatlar paketlenerek ekonomiye kazandırılıyor.

        Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki çiftçilerin desteklenmesi ve tarımsal üretimin arttırılması amacıyla geçen yıl hayata geçirilen tesis, çiftçilerin emeğine değer katıyor.

        Hasanarpa Mahallesi'ndeki tesiste incelemede bulunan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çiftçilerin emeğinin modern tesisle değer bulduğunu, ürün kalitesi yükselirken üretim gücünün de arttığını belirtti.

        Tarımda yapılan projeler ve farklı üretim metotlarıyla Türkiye'ye örnek olduklarını aktaran Çolakbayrakdar, kentteki tarımsal üretimi arttıracak çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

        Çiftçilere destek olmak için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını dile getiren Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyemizin yeni bir tesisini daha geçen yıl hayata geçirdik. Hububat Eleme ve Paketleme Tesisimizle çiftçi kardeşlerimiz alın teriyle ürettikleri ürünleri eleyip paketliyorlar. Buğday, arpa, nohut, ay çekirdeği, fasulye, mercimek gibi ürünlerin elenip 50 kilograma kadar paketlenmesine ve tohumluk olarak ayrılan ürünlerin tekrar kullanılmasına imkan sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

        Çolakbayrakdar, ziraat, hayvancılık ve tarımsal üretimin gelişmesi noktasında çiftçilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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