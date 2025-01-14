KAYMEK kurslarına kayıtlar başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mesleki Eğitim ve Kültür (KAYMEK) AŞ'de sanat ve mesleki eğitim kurslarına kayıtlar başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYMEK kurslarından yararlanmak isteyenler, 13 Ocak itibarıyla kurslara kayıt yaptırabilecek.

3D yazıcı operatörlüğü, adli kalem işleri, Adobe Photoshop, After Effects ile multimedya uygulamaları geliştirme ve uyum eğitimi, Almanca A1 seviyesi, Arapça A1 seviyesi, Arapça A2 seviyesi, Arapça B1 seviyesi, arıcılık, aşçı çırağı, AutoCAD ile modelleme, bilgisayar işletmenliği (Operatörlüğü), sepet örücülüğü, CorelDRAW ile Desen Tasarımı, dekoratif tablo yapımı, dış ticaret uzmanlığı eğitimi, diksiyon, dökümcü-sırlamacı, drapaj tekniğiyle kadın etek dikimi, excel ile makro ve VBA programlama, Fransızca A1 seviyesi, genel muhasebe, İngilizce A1 seviyesi, İngilizce A2 seviyesi, iş yeri açma hazırlık eğitimi, işaret dili gramer eğitimi, kadın model uygulamalı etek dikimi, klavye teknikleri, kumaş çanta dikimi, kurabiye ve pasta yapımı, patchwork tekniği ile parça birleştirme, Rusça A1 seviyesi, Rusça A2 seviyesi, seramik biçimlendirme, spesiyal tatlılar, temel bilgisayar eğitimi (10-14 yaş arası), Türk işaret dili (TID) kurs programı, Türk mutfağı, kurabiye ve pasta yapımı (çalışanlara özel) ve daha birçok branşta kurslar KAYMEK eğitmenlerince ücretsiz şekilde sunulacak.

KAYMEK kursları ile ilgilenen vatandaşlar detaylı bilgiye 0352 431 31 00 numaralı telefon üzerinden erişebilecek ve kayıt işlemlerini internet sitesi üzerinden yapabilecek.