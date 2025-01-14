Talas'taki Sahaflar Çarşısı'nda yapım çalışmaları sürüyor

Çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Yalçın, Talas'a bir değer daha kazandırdıklarını, Sahaflar Çarşısı'nı çok yakın zamanda hizmete sunacaklarını belirtti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yenidoğan Mahallesi Hocalı Parkı'nda inşa çalışmaları süren Sahaflar Çarşısı'nda incelemelerde bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.