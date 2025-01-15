Başkan Yalçın, Talas Millet Bahçesi'nde inceleme yaptı

Yalçın, çalışmaları devam eden millet bahçesinin ilkbaharda açılmasının planlandığını ifade etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yalçın, 100 bin metrekare alanda yapımı süren millet bahçesini gezerek, çalışmalar hakkında yetlililerden bilgi aldı.

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